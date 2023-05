Włożyła je do "DDTVN". Buty Woźniak-Starak to hit na wiosnę

Moda jest tworem niezwykle zmiennym, ale powtarzalnym. Coś, co było niegdyś modne, szybko może popaść w niełaskę, a po latach znów wrócić do trendów. Tak też było w przypadku butów, które Agnieszka Woźniak-Starak włożyła na plan "Dzień Dobry TVN". Lecz zacznijmy od początku.

Jakie modele obuwia rządzą w tym sezonie? Na topie znajdują się kowbojki, niebotycznie wysokie czółenka na platformach i dla przeciwwagi płaskie balerinki czy buty Mary Jane. Lecz jeśli chcemy tylko trochę odbić się od ziemi, to możemy wybrać tzw. "kaczuszki" z czubkami w szpic. Ich cechą charakterystyczną są niewielkie obcasiki . Nie oszukujmy się, ten model nie sprawi, że nasze nogi będą pięknie wydłużone. Ale znalazł się w trendach i gwiazdy już oszalały na jego punkcie.

W bardzo podobnych butach kilka tygodni wcześniej zaprezentowała się Anna Kalczyńska . Owy model jest polecany przede wszystkim wysokim osobom. Ponadto pasuje do wszystkiego – zarówno jeansów, jak i eleganckiej sukienki czy garnituru. Dodatkowym plusem jest to, że w tak niskich obcasach stopy się nie męczą .

Buty "kaczuszki" pojawiły się w trendach już około rok temu i nic nie wskazuje na to, by miały szybko odejść w zapomnienie. Fashionistki oszalały na ich punkcie . Obuwie, które jeszcze niedawno nie miało dużego grona fanek, teraz nosi m.in. Jessica Mercedes , Maffashion czy Julia Wieniawa .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!