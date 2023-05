Zaglądamy do szaf naszych mam. Dziś te ubrania znów wracają do modowych łask

Kolorowa, przeskalowana, plastikowa biżuteria też zaliczyła swój wielki comeback. W latach 80. towarzyszyła błyszczącym legginsom ze spandexu oraz natapirowanym fryzurom. Teraz może sprawdzić się nawet jako dodatek do eleganckiego, szarego garnituru – oczywiście pod warunkiem, iż nie zakładamy go do biura, lecz na ciut mniej formalne wyjście. Szczególną popularnością cieszą się obecnie akrylowe pierścionki, najczęściej w wyrazistych kolorach i rozmiarach XXL.