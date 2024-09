Włożyła koronkowy kombinezon. Hit, ale tylko dla odważnych

Klaudia Halejcio to jedna z najlepiej ubranych Polek. Lubi bawić się modą, a w jej garderobie nie ma mowy o nudzie. Zachwyca na czerwonych dywanach starannie przemyślanymi stylizacjami. Zazwyczaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Dzieli się nie tylko śmiesznymi ujęciami. Trafiają tutaj prywatne kadry albo relacje z wakacji. Teraz opublikowała nagranie z Berlina. Pozowała w towarzystwie eleganckich koleżanek. Ich stylizacje to uczta dla oczu!

Strój Klaudii Halejcio idealnie współgrał z jej osobowością i temperamentem. Aktorka sięgnęła po najjaśniejszą z palety barw. Zdecydowała się na koronkowy kombinezon, którego góra do złudzenia przypomina suknię ślubną.

Koronki, materiałowe kwiaty, prześwity i cieliste wstawki. W stylizacji Klaudii Halejcio działo się sporo. Góra była maksymalnie elegancka i stylowa, a co z dołem? Prześwitujące spodnie o szerokim kroju wyeksponowały nogi aktorki. To opcja jedynie dla odważnych kobiet, które lubią eksperymentować z gorącymi trendami.

