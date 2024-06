Nie można oderwać oczu. W tiulowej mini wyglądała obłędnie

Gwiazdy chętnie organizują swoim dzieciom niezapomniane przyjęcia urodzinowe. Klaudia Halejcio również do nich należy. Aktorka, korzystając z pięknej pogody, postawiła na imprezę w ogrodzie, na której pojawili się również inni celebryci, w tym, Angelika Trochonowicz, znana jako Andziaks oraz Rafał Maślak.

