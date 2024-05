Wyleguje się na plaży. Bikini w sportowym stylu to prawdziwa petarda

Legginsy i szpilki, topy i marynarki, koszulki polo i spódnice. Casualowe stroje wchodzą w układ ze sportowymi i wszystko wskazuje na to, że latem 2024 wrzucimy na luz.

Dlatego zwróciłyśmy szczególną uwagę na bikini Klaudii Halejcio , które zabrała ze sobą do Turcji. Aktorka zrezygnowała z mikroskopijnego bikini z wiązaniem. Na plaży wylegiwała się w sportowym kostiumie.

Polskie gwiazdy dostarczają nam inspiracji. Wystarczy zajrzeć na profil Klaudii Halejcio na Instagramie, który obserwuje ponad 900 tys. osób. Zdjęcia i nagrania z wakacji aktorki to prawdziwa skarbnica najgorętszych trendów na lato. Teraz zwróciłyśmy uwagę na strój kąpielowy influencerki. Do Turcji zabrała bikini z górą w sportowym stylu (przypominała top do biegania) i wyciętymi majtkami, które optycznie wydłużają nogi.