Włożyła małą czarną. Ale to rajstopy "zrobiły robotę"

Anita Sokołowska w rajstopach w groszki

Anita Sokołowska zaprezentowała się ostatnio w małej czarnej. Aktorka postawiła na komfortowy model z golfem i o swobodnym kroju. Do tego zrezygnowała z gładkich, nudnych rajstop na rzecz tych cienkich i pokrytych czarnymi groszkami. Zwracają uwagę, prawda? Uzupełnieniem stylizacji były skórzane botki. Warto zainspirować się taką stylizacją, która sprawdzi się zarówno do biura, jak i do teatru.