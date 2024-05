Rozkręca się w modzie? Nie ma śladu po nudnej garsonce

Agata Duda wybrała się do Ełku, odwiedzając tamtejszy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek "Tęczowy Dom". Pierwsza dama towarzyszyła podopiecznym ośrodka w terapii zajęciowej i warsztatach kulinarnych, a także podkreślała istotę aktywizacji osób niepełnosprawnych. Naszą uwagę zwrócił strój Agaty Dudy, który fasonem wpisał się w ramy klasyki, ale intensywnym kolorem wyraźnie odbiegał od bezpiecznej i stonowanej palety barw .

Kolor chabru, podobnie jak kobalt, to barwy absolutnie wyjątkowe. Ten szlachetny odcień przypominający szafir wyłania się z głębokiego dna oceanu i tworzy tło raf koralowych. Jest bezkresny, intensywny, wciągający i elektryzujący.

Co istotne, pasuje wszystkim typom urody – od wczesnego lata po ciemną jesień. Chabrowy jest też jednym z kolorów dedykowanych kobietom dojrzałym. Dlaczego? Dodaje energii i witalności, rozpromienia i odejmuje lat, a przy tym pozwala stworzyć stylowy wizerunek.

Agata Duda słusznie postawiła na monochromatyczny total look w intensywnym odcieniu niebieskiego. To barwa, która najlepiej prezentuje się na gładkim i pozbawionym wzorów materiale. Jest już na tyle wyrazista i egocentryczna, że nie potrzebuje wymyślnych detali czy dodatków, aby skupiać na sobie uwagę.

Pierwsza dama wybrała klasyczny garnitur o neutralnym kroju – niezbyt szerokim ani szczególnie dopasowanym. Spodnie z szerszą nogawką uzupełniła czółenkami na szpilce. Ich "ostrzejszy" nos, podobnie jak skórzana faktura, zagrałyby na korzyść chabrowej stylizacji Agaty Dudy, którą i tak należy zaliczyć do udanych.

