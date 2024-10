Włożyła mikrotop. Pokazała ciążowy brzuszek w całej okazałości

Marcelina Zawadzka i jej narzeczony Max Gloeckner spodziewają się dziecka. Ostatnio prezenterka zagościła na kanapie "Halo tu Polsat" i wyznała, że jest już po koniec trzeciego trymestru, co oznacza, że rozwiązania możemy spodziewać się lada dzień.

Pomimo zaawansowanej ciąży Marcelina Zawadzka cały czas funkcjonuje na wysokich obrotach. Ostatnio podzieliła się z obserwatorami na Instagramie uroczym nagraniem z plaży. Jednocześnie pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, a to wszystko za sprawą konkretnej stylizacji.

