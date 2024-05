Marcelina Zawadzka jest w ciąży. Co wiadomo o ojcu dziecka?

Dopiero co Aleksandra Grysz zdradziła, że urodzi chłopca, a Sandra Kubicka poinformowała w mediach społecznościowych, że na świat przyszedł jej synek Leonard. Jednak to nie koniec radosnych wieści. W Dzień Matki, Marcelina Zawadzka ogłosiła, że spodziewa się dziecka .

Niespełna rok temu zaręczyła się z Maxem Gloecknerem , a teraz para z niecierpliwością oczekuje na narodziny owocu swojej miłości. Przypomnijmy, że zakochani są razem od trzech lat, mieszkają w Trójmieście, a do zaręczyn doszło podczas podróży po Stanach Zjednoczonych. Jednak nie każdy wie, kim jest wybranek Zawadzkiej .

Max Gloekner pochodzi z Niemiec . Jest influencerem (na Instagramie obserwuje go prawie 30 tys. osób), ale przede wszystkim działa prężnie jako przedsiębiorca. Prowadzi firmę, która dystrybuuje urządzenia mobilne wspomagające zdrowie. W jej ofercie znajduje się m.in. opaska, która ma podobno pomagać na migrenę i bezsenność.

Lecz to nie wszystko. Gloeckner jest ponadto dyrektorem zarządzającym w firmie, która działa na azjatyckim rynku nieruchomości, a pod swoimi skrzydłami ma jedne z najbardziej luksusowych apartamentów w Bangkoku. I choć nie wiemy, jakim majątkiem dysponuje wybranek Marceliny Zawadzkiej, to niektóre portale nazywają go milionerem.