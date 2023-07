Włożyła "nagą mini". Pokazała zdjęcia z imprezy na jachcie

Alessandra Ambrosio prowadzi życie, którego można pozazdrościć. Dwa tygodnie temu poleciała do Włoch, potem wpadła na chwilę do Turcji, a teraz bawi się na słonecznej Ibizie. A to wszystko wiemy z Instagrama, gdzie modelka jest bardzo aktywna. Jej profil obserwuje prawie 12 milionów osób.