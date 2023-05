Włożyła odważną suknię. Jej spektakularna kreacja przejdzie do historii

Ashlee Simpson to wokalistka i aktorka, która początkowo dorastała w cieniu swojej starszej siostry, Jessiki Simpson. Jednak po latach role się odwróciły, a Ashlee Simpson obecnie może pochwalić się doskonałym wyczuciem stylu i umiejętnością odnalezienia się na czerwonym dywanie. Festiwal Filmowy w Cannes 2023 może śmiało zaliczyć do udanych. Jej spektakularna kreacja przejdzie do historii.