Włożyła mini z wycięciami. Gwiazda zaliczyła wpadkę?

Jessica Simpson to gwiazda, która królowała u schyłku lat 90. i na początku okresu millenium. Wokalistka, projektantka mody oraz aktorka na dłuższy czas usunęła się w cień, stroniąc od mediów. Ale powoli powraca do show-biznesu w stylu, który doskonale znamy sprzed lat. Przyłapana w drodze z nowojorskiej restauracji, wyglądała tak, jakby cofnęła się do lat swojej świetności.