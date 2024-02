Zapomniała spodni? Jej białe rajstopy wywołały sensację w sieci

Pisarek pozowała w srebrnych szpilkach oraz jasnym i lekko prześwitującym golfie, który uwydatnił fakturę bielizny z misternej koronki. Zabudowane majtki to już ukłon w stronę trendu no pants w wydaniu Miu Miu. Początkowo nikt nie dawał mu szans przebicia, a jednak moda zwana pantless rozniosła się głośnym echem w sieci. Nie potrzebuje wkraczać do mainstreamu. Wystarczy, że raz pojawi się na ściance, a już staje się wiodącym tematem w mediach.