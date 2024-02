Włożyła "brzydkie jeansy". Świat mody oszalał na ich punkcie

Jeans to prawdziwy gwiazdor wśród nadchodzących trendów na wiosnę 2024. Modne spodnie z denimu przybierają różne formy – proste i utrzymane w stylu lat 90., z zaszewkami biegnącymi przez front nogawki oraz "napompowane" typu horseshoe, które wyglądają jak wyrwane z westernu. Ale to model o nazwie baggy szczególnie przypadł do gustu Karolinie Pisarek. Sunące po ziemi, ledwo trzymające się bioder i przeskalowane, są odzwierciedleniem wyzwolonej ulicy i synonimem buntu.

Nie wszystkim przypadną do gustu

Na ich widok pewnie każdy rodzic z generacji "X" złapie się za głowę. W końcu baggy jeans rozpoczynały swoją karierę w szemranym środowisku, nie mając wiele wspólnego ze schludnym wizerunkiem. Przeciwnie - wpisują się niechlujny trend, który ubóstwia postawę apatyczną i zobojętniałą. Niegdyś zarezerwowane przez subkulturę hip-hop, obecnie szerokie nogawki jeansów robią furorę w świecie fashion.

Karolina Pisarek wybrała model o lekko obniżonym stanie. Nogawka jej spodni przybrała rozmiar XXL. Nie dość, że obszerna, to jeszcze stykająca się z podłożem, momentalnie wniosła do stylizacji rebeliancki podtekst, pazur, niepokorny element.

Karolina Pisarek przetestowała nowy fason modnych spodni © Instagram | karolina_pisarek

W tych butach Karolina Pisarek chodzi non stop

Modelka zestawiła modne jeansy ze wsuwanymi butami o australijskim rodowodzie. Z jednej strony przypominały śniegowce na platformie, a z drugiej wsuwane klapki mules. Na ramiona zarzuciła luźną kamizelkę o geometrycznym i pudełkowym kroju. Miła i przytulna faktura, typowa dla płaszczy teddy, widoczna jest "gołym okiem".

Karolina Pisarek przetestowała nowy fason modnych spodni © Instagram | karolina_pisarek

Detal ma znaczenie

Uwagę zwraca także to, co znalazło się pod kamizelką. Mianowicie prążkowane body, których wycięcie nieśmiało wyglądało zza spodni, nawiązując do kontrowersyjnego trendu Y2K. Zmysłowa i kobieca góra w ciekawy sposób kontrastowała z przeskalowanym dołem naznaczonym porządną dawką testosteronu, który w damskiej garderobie od ponad 100 lat odgrywa niebagatelną rolę.

Karolina Pisarek przetestowała nowy fason modnych spodni © Instagram | karolina_pisarek

