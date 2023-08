Włożyła rozpinane majtki. Pokazała się w nich publicznie

Klaudia El Dursi nie marnuje lata. Niedawno wróciła znad polskiego morza, gdzie jej synowie próbowali swoich sił w sportach wodnych. W ostatni weekend zostawiła ich jednak pod opieką, by móc polecieć wraz z partnerem i znajomymi do Belgii, a konkretnie do miejscowości Boom na festiwal Tomorrowland. Tam szalała w rytm muzyki elektronicznej.