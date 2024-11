Pisarek spacerowała po stolicy. Kreacja powiewała na wietrze

Tym razem Karolina zapozowała w kreacji, która skradła nasze serca. Pisarek nadal lansuje trend, który był niezwykle popularny w tym roku. Mowa tutaj o "slip dress". Jej wybór to czarno-beżowa sukienka wykonana z kilku materiałów. Jest tutaj satyna, dzianina i koronka.

Do tego influencerka dobrała beżowy kardigan, który jest idealny na tę porę roku. Dodatkowo czarny kapelusz i kozaki w stylu kowbojskim, które wysoko znajdują się w trendach, nadały "westernowego" stylu. Mimo że połączenie romantycznej i kobiecej "slip dress" z dodatkami w klimacie Dzikiego Zachodu brzmi dość niekonwencjonalnie, to zestaw Pisarek jest strzałem w dziesiątkę.

Internauci nie przeszli obojętnie obok oryginalnego looku Karoliny Pisarek. Jednoznacznie stwierdzili, że ten miks stylów jest jak najbardziej poprawny i zdecydowanie do niej pasuje.

