Pozowała w stroju z siatki. "Petarda" to mało powiedziane

Jak okiełznać siatkę? Aktorka ma na to sposób

Wygląda na to, że prześwitujący tiul i szyfon zachłyśnięte zeszłorocznym sukcesem, w tym sezonie ustępują miejsca na podium ażurowym robótkom. A te, bazujące na charakterystycznych "oczkach", mają w sobie hippisowski luz, wakacyjną nonszalancję i urok rękodzieła. Chociaż siatka zazwyczaj kojarzy się z letnią sukienką pakowaną do walizki i wkładaną na strój kąpielowy, to Emilia Komarnicka-Klynstra pokazuje, że drzemie w niej olbrzymi potencjał.