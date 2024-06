Lansuje kontrowersyjny trend. Chodzi w "męskich" bokserkach

Teraz wszędzie możemy poczuć się jak w sypialni. Okazuje się, że nie ma już specjalnej różnicy między strojami do noszenia na co dzień, a tymi, w których kładziemy się do łóżka. Granica zaczęła się rozmywać. Kobiety wychodzą na ulice w piżamowych setach oraz szortach stylizowanych na męskie bokserki do spania. Wystarczy zerknąć na Annę Lewandowską.