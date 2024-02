Włożyła złotą spódnicę. Tym razem nie zachwyciła stylizacją

Teraz prezenterka pojawiła się na evencie i niestety rozczarowała stylizacją. Widać, że chciała dostosować się do trendów oraz skomponować całość wedle klucza kolorystycznego, jednak efekt nie zachwycił. Główny problem leżał w dodatkach. Gdyby je wymienić, całość miałaby szansę na powodzenie.

Małgorzata Opczowska postawiła na modny element garderoby, który króluje już od kilku sezonów. Mowa o satynowej spódnicy midi . Choć wpisuje się w styl elegancki i glamour, to fashionistki zaczęły łączyć ją ze swetrami o kroju oversize.

Jednak cały problem leżał w dodatkach, które kompletnie nie pasowały do stylizacyjnej bazy. Małgorzata Opczowska włożyła bowiem ciemnobrązowe kowbojki z zamszu oraz beżowy kapelusz z rondem . Ani to elegancja, ani casual.

Nie da się ukryć, że te elementy zaliczamy do stylu boho z mocnym powiewem klimatu Dzikiego Zachodu. Torebka z mapą również była zaskoczeniem, niestety nie tym pozytywnym. Wystarczyło wybrać szpilki, kopertówkę i zrezygnować z nakrycia głowy, by look wyglądał o niebo lepiej.