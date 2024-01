Koniec z szerokimi jeansami? Spodnie w stylu Opczowskiej to hit na wiosnę

Media rozpisują się na temat tego, że z programem "Pytanie na Śniadanie" żegnają się wszystkie dotychczasowe pary prowadzących . Małgorzata Opczowska była jedną z pierwszych prezenterek, które zostały odsunięte od tej roli. Jednak żal zastąpiła radość z rodzinnych ferii. Dotychczasowa gwiazda śniadaniówki Telewizji Polskiej najpierw poleciała na narty do Andory, a teraz przesyła pozdrowienia z Barcelony , gdzie panuje iście wiosenna aura.

Nic dziwnego, że gruba puchówka poszła w odstawkę. Lecz w ostatniej stylizacji Opczowskiej szczególną uwagę zwraca jeden element. Okazuje się bowiem, że królujące dotychczas jeansy wide leg i szerokie spodnie palazzo schodzą z piedestału , by dać powrócić rurkom. Z pewnością wiele fashionistek będzie niepocieszonych, jednak spora grupa kobiet tęskniła za wąskimi spodniami podkreślającymi kształty.

Ta kurtka to "must have" na wiosnę