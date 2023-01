Wnuczka Nelsona Mandeli oskarża Harry’ego i Meghan o kradzież słów dziadka

Ndileka Mandela wyznała rozmowie z theaustralian.com, że para wydaje się porównywać własne bitwy z rodziną królewską z długą drogą jej dziadka do wolności. Przyznała, że choć pogodziła się z tym, że ludzie wykorzystują spuściznę jej dziadka, to za każdym razem jest to dla niej "denerwujące i nużące".