Wojciech Bojanowski o rodzinnej tragedii. Nagrał wideo nad grobem syna

Wojciech Bojanowski opowiedział o rodzinnej tragedii

- Stwierdziliśmy, że może uda go wyleczyć. Byliśmy gotowi na to, by w domu urządzić szpital. By zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje. Po kilkunastu dniach okazało się, że jego serduszko przestało bić” – mówił łamiącym się głosem. Dodał, że w takiej sytuacji rodzice powinni mieć wybór. „Pamiętam, jak się wtedy czuliśmy. Wiem, co to znaczy dla rodziców. Myślę, że dowolność, możliwość podjęcia decyzji to coś, co w tej szalenie trudnej sytuacji być może mogłoby się rodzicom po prostu należeć - dodał.