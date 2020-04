Wojciech Falęcki o swoich pacjentach. Zadają mu dwa skrajnie różne pytania

Położnik wychodzi z założenia, w trakcie samego porodu kobieta nie musi mieć maseczki na twarzy, ponieważ to może jej utrudniać oddychanie. Jednak jeśli któraś z ciężarnych chce ją mieć, to lekarz nie powinien sugerować zdjęcia.

Natomiast co do pytania ws walki z hemoroidami, Wojciech Falęcki podkreśla, że aktywność fizyczna i dieta to najlepsze metody zapobiegania ich występowaniu. "W dzisiejszym trudnym czasie, kiedy może bardziej polegujemy niż się ruszamy, profilaktyka jest utrudniona. A przepływ krwi słaby. Domowe metody nasiadówek będą pewnym rozwiązaniem, a co do leków zawsze możecie to skonsultować ze swoimi lekarzami" - podkreśla.