Koronawirus w Polsce. Lekarz Wojciech Falęcki pokazał, jak wyglądają odwiedziny w klinice

"Tata odwiedza małą Zosię w sali numer 2. Niestety są to jedyne odwiedziny na jakie można sobie pozwolić. Chciałoby się rzec "byle do wiosny", ale może latem będzie lepiej. To zdjęcie chwyta za serce, choć kiedyś takie sceny były normą" – napisał pod fotografią i wyznał, że kiedyś ojcowie stali nawet na murach ich kliniki.