Wołają je na ulicy. Catcalling przybiera na silę

Maria, 27-letnia mieszkanka Warszawy, doskonale pamięta dzień, w którym doświadczyła jednej z najbardziej przerażających sytuacji w swoim życiu. Był to upalny sierpniowy dzień. Maria, jak wiele innych kobiet, postanowiła wyjść na spacer w krótkich spodenkach. Praga-Północ, godzina szesnasta – jeszcze jasne, pełne życia ulice miasta. To właśnie tam, bez żadnego ostrzeżenia, usłyszała za sobą głos: "Ładne masz nogi, może byś je przede mną rozłożyła?" - opowiada na łamach "Newsweeka".

Mężczyzna, który wypowiedział te słowa, był pijany, a obok niego stały dwie koleżanki, także pod wpływem alkoholu. Maria postanowiła nie pozostawić tej sytuacji bez odpowiedzi. Zatrzymała się i zwróciła do napastnika: "Słucham? Co to ma znaczyć?". W odpowiedzi na jej reakcję mężczyzna ruszył w jej kierunku, a jego koleżanki dołączyły do niego.