Wiadomo, co z dzieckiem 13‑latki. Rzeczniczka szpitala zabrała głos

Nastolatka wraz z noworodkiem zostali od razu przetransportowani do Szpitala Dziecięcego w Krakowie. "Fakt" dotarł do informacji, w jakim stanie jest teraz chłopczyk.

Policja ustaliła, że ojcem dziecka 13-latki jest osoba poniżej 17. roku życia. Sąd rodzinny w Sochaczewie ma podjąć działania w tej sprawie. Organ sprawdzi, czy doszło do demoralizacji, a także zadecyduje, jakie podjąć kroki, gdy mowa o środkach wychowawczych oraz terapeutycznych. Nastolatce być może zostanie przydzielony asystent rodziny.

Jaki los spotka niemowlę? 13-latka nie może być pełnoprawną opiekunką dziecka ze względu na swój wiek. Nie wiadomo jednak, czy chłopiec znajdzie się pod opieką mamy 13-latki, czy też trafi do rodziny zastępczej.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!