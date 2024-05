Ekspertka w sprawie 13‑latki z Sochaczewa. "To dziecko, a nie matka"

Nadal nie milkną echa w sprawie 13-letniej mieszkanki Sochaczewa, która urodziła dziecko w trakcie szkolnej wycieczki. Do zdarzenia doszło 17 maja 2024 roku, podczas gdy uczniowie znajdowali się w mieszczącym się w Zatorze parku rozrywki.

13-letnia i noworodek od razu zostali przetransportowani do jednego z krakowskich szpitali. Media zalały materiały dotyczące całej sytuacji. Nie brak zwrotów typu "13-letnia matka", na które zareagowała teraz psycholożka Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz w rozmowie z portalem edziecko.pl.

Psycholożka dodaje, że obecnie 13-latka może czuć się bardzo samotna i nie rozumieć, co do końca się stało. Dlaczego wcześniej nikomu nie powiedziała o swoim stanie?

