Wróciła do "Wiadomości" po urlopie. Widzowie jej nie poznali

Nowa fryzura Edyty Lewandowskiej to odważny wybór, a tak diametralna zmiana nie wszystkim może przypaść do gustu. Prezenterka "Wiadomości" musiała bardzo zaufać fryzjerowi, który jest odpowiedzialny za jej metamorfozę. Co ciekawe dziennikarka zniknęła na chwilę z wizji. Ostatni raz przed metamorfozą Edyta Lewandowska poprowadziła "Wiadomości" 12 czerwca 2023 roku, po czym powróciła z nową fryzurą.