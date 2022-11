Wrzuć do bębna razem z butami. Nie rozkleją się w czasie prania

Zabrudzone obuwie to zmora wielu osób. Na szczęście można je czyścić różnymi metodami. Niestety, większość z nich jest czasochłonna, dlatego wielu zastanawia się, czy można prać buty w pralce. Najczęściej jest to możliwe i jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Jednak zanim wrzucisz obuwie do bębna i ustawisz odpowiedni program, musisz wiedzieć o kilku kwestiach.