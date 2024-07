Wrzuć do garnka z rosołem. Wyjdzie idealny

Rosół to jedna z najpopularniejszych zup, która często gości na naszych stołach. Przygotowanie jest naprawdę proste. Wystarczy wyciągnąć garnek i wrzucić do niego włoszczyznę, kurczaka, kilka przypraw, a na końcu całość zalewa się wodą i wstawia na gaz.

Rosół to jedna z najpopularniejszych i zarazem najstarszych polskich zup. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą już z XVII wieku . Podstawą starodawnego rosołu było mięso. Wówczas używano upolowanych ptaków. Do zupy dodawano także koperek, pietruszkę, rozmaryn i cebulę.

Czy można uratować przesolony rosół? Okazuje się, że tak. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — surowego ziemniaka. Umyj go i nakłuj w kilku miejscach, a następnie wrzuć go do gotującego się rosołu i pozostaw go tam na 10 minut. Ziemniak "wyciągnie" nadmiar soli, nie pozbawiając zupy smaku.