Antyzapalna bomba. Po 50. jedz dwa razy w tygodniu

Jeśli szukasz potraw, które będą sprzyjać poprawie zdrowia i pozytywnie wpłyną na samopoczucie, warto do swojego menu włączy zupy. To doskonały sposób na wzbogacenie diety o różnorodne warzywa, a przy tym takie danie jest pożywne, doskonale nawadnia i rozgrzewa organizm.

Zupa, dobrze przyrządzona i doprawiona, będzie także niskokaloryczna, co czyni ją idealnym wyborem dla osób na diecie odchudzającej. Doktor Marek Skoczylas na swoim kanale YouTube zaprezentował przepis na zupę o działaniu przeciwzapalnym, która pozytywnie oddziałuje na organizm i pomaga w profilaktyce wielu chorób.

Przepis na tę zupę zawiera przyprawy o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Na czele z kurkumą , której żółto-pomarańczowy odcień jest wynikiem obecności kurkuminy - mocnego przeciwutleniacza. Kurkumina przynosi m.in. korzyści w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Dodatkowo kurkuma wzmacnia odporność, posiada właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne, co sprawia, że skutecznie zwalcza infekcje. Ta przyprawa sprzyja również prawidłowemu trawieniu.

Jej stosowanie jest zalecane także w przypadku wrzodów żołądka, ponieważ pomaga zwalczyć zapalenia błony śluzowej . Spożywanie kurkumy umożliwia również obniżenie poziomu glukozy we krwi, zwiększa wrażliwość organizmu na insulinę, więc jest polecane dla osób z cukrzycą i insulinoopornością . Oprócz tego wspomaga układ nerwowy oraz sercowo-naczyniowy. Okazuje się, że kurkuma może mieć pozytywny wpływ na wątrobę, szczególnie w przypadku stłuszczenia. Zaleca się jej spożywanie w połączeniu z czarnym pieprzem, który zawiera piperynę - substancję poprawiającą przyswajanie kurkumy.

Dodaj do zupy kurkumę

Do przygotowania zupy potrzebujesz: 1,5 l bulionu warzywnego, 400 g ciecierzycy, 1 kalafiora, 1 selera naciowego, 1 czerwoną paprykę, 3 pomidory, 1 cebulę, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy z oliwek, sok z cytryny, natkę pietruszki. W kwestii przypraw przygotuj: 3 łyżeczki mielonej kurkumy, 1 łyżeczkę słodkiej papryki, 1 łyżeczkę tartego imbiru, 2-3 liście laurowe oraz pieprz i sól.

Rozpocznij od przygotowania ciecierzycy - możesz skorzystać z gotowej wersji ze słoika lub ugotować ją samodzielnie, wcześniej mocząc w wodzie. Warzywa umyj i obierz. Paprykę, marchew i cebulę pokrój na kawałki. Do garnka dodaj oliwę z oliwek i wrzuć pokrojone warzywa. Regularnie mieszaj składniki, aby uniknąć przypalenia.

Kalafior podziel na małe różyczki, a czosnek przeciśnij przez praskę. Pomidora sparz, usuń skórkę i pokrój na kawałki. Do przysmażonych warzyw dodaj kalafior, ciecierzycę, pomidory i czosnek, następnie wsyp przyprawy. Wszystko dokładnie wymieszaj i zalej bulionem. Gotuj przez co najmniej 15 minut, aż warzywa zmiękną. Dodaj sok z cytryny, sól i pieprz do smaku. Zupę podawaj z dodatkiem świeżej natki pietruszki.