Wrzuć do muszli. Wystarczy kwadrans, by lśniła

Oto przepis na domowy odkamieniacz do muszli klozetowej. Zrobisz go z produktów dostępnych w domu. Potrzebujesz sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia, kwasek cytrynowy, wodę oraz - opcjonalnie - olejek zapachowy czy eteryczny. Zmieszaj 1/3 szklanki proszku do pieczenia/sody oczyszczonej w wysokiej misce z 1/2 szklanki kwasku cytrynowego. Potem dodaj do nich 10 kropel wybranego olejku zapachowego. Na końcu dolej do mieszanki łyżkę wody i dokładnie wymieszaj.