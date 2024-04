Wyjmij z lodówki i wbij do nory. Ochronisz grządki przed kretami

Do ogrodów i na działki przyciąga szkodniki możliwość łatwego żerowania. Chętnie skorzystają z owoców naszej pracy, a zamiast się odwdzięczyć, narobią jeszcze dodatkowych szkód. Zwierzętom nie powinniśmy jednak robić krzywdy , to nie tylko nie wypada – każdy gatunek jest ważną częścią ekosystemu, a krety dodatkowo znajdują się pod ochroną. Lepiej spróbować bezpiecznych sposobów, które polegają na odstraszaniu i na pewno nie zaszkodzą żywym stworzeniom.

Najskuteczniejsze w tym przypadku są bodźce zapachowe. Niektórych aromatów krety i nornice wprost nie znoszą, dlatego jeśli tylko zaczną unosić się nad posesją, błyskawicznie ją opuszczą. W większości przypadków nie wymaga to wielkich inwestycji, bo potrzebne produkty możemy już mieć w domu, a jeden bardzo konkretny znajduje się w lodówce. Wystarczy tylko po niego sięgnąć. Następnie wrzucić go do nory czy kopca i zakopać, a potem spokojnie czekać na efekty.