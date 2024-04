Rozsyp w ogrodzie. Później sobie podziękujesz

Marzeniem każdego miłośnika zieleni jest piękny i zadbany ogród. Wkładamy wiele wysiłku w opiekę nad roślinami, które często nagradzają nas bujnymi kwiatami, obfitymi owocami czy intensywną zielenią trawników, krzewów i drzew.

Mimo to czasami nawet po intensywnej pielęgnacji, rośliny nie prezentują się tak wspaniale, jak byśmy tego oczekiwali. W uprawie ogrodowej mogą napotkać nas rozmaite wyzwania. Odpowiedzi na nie czasem znajdują się nie tylko w sklepach ogrodniczych, ale również w kuchni.

Proszek do pieczenia pomoże w ogrodzie

Jest ceniony przez gospodynie domowe, lecz również przez ogrodników. Proszek do pieczenia ma właściwości przeciwgrzybicze, które mogą być wykorzystywane w ogrodzie bez szkody dla roślin. Aby przygotować skuteczny środek oparty na tym produkcie, należy wymieszać litr przefiltrowanej i odstanej wody z 10 gramami proszku do pieczenia. Dodanie niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń pomoże w lepszym przyleganiu roztworu do roślin.

Tak przygotowaną miksturę należy stosować co kilka dni do momentu ustąpienia problemu. Proszek do pieczenia może również odstraszać szkodniki takie jak ślimaki, gąsienice czy mrówki. Wystarczy posypać go na obszar wokół zagrożonych roślin. Połączenie proszku z cukrem może dodatkowo zwiększyć efektywność działania przeciwko insektom.

Walczysz z chwastami? Sięgnij po ocet

Niezastąpiony ocet, który znajduje się w większości polskich domów, z powodzeniem radzi sobie z osadem z kamienia, skutecznie usuwa plamy z odzieży oraz eliminuje niechciane zapachy. Okazuje się jednak, że jego zastosowanie może być równie efektywne w ogrodzie.

Gdy zmagasz się z chwastami w ogrodzie, wystarczy napełnić octem butelkę z rozpylaczem i bezpośrednio spryskać nim chwasty, aby skutecznie je zwalczyć.

