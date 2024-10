Wrzuć do pralki i nastaw pranie. Po zafarbowanych ubraniach nie będzie śladu

Czasami chwila nieuwagi wystarczy, by wyjąć z pralki zafarbowane ubrania. Choć wydawać by się mogło, że nie ma dla nich już żadnych szans, okazuje się, że nic bardziej mylnego. Wystarczy znać prosty trik, dzięki któremu odzyskają dawny blask.

Zanim wyrzucimy zafarbowane ubrania do kosza, warto spróbować je jeszcze odratować. Co ciekawe, może okazać się to znacznie łatwiejsze, niż się wydaje. Marta Zawadzka, która na co dzień radzi fanom na Instagramie, w jaki sposób ułatwić sobie codzienne sprzątanie, tym razem podzieliła się trikiem na zafarbowane pranie. Okazuje się, że wszystko, czego potrzebujemy, możemy znaleźć we własnej kuchni.

Prosty i tani sposób na zafarbowane ubrania

Zanim zrobimy pranie, najpierw należy odpowiednio posegregować ubrania. Niestety czasami nawet i to może okazać się za mało, szczególnie w przypadku produktów w białym kolorze. Zdarza się, że po zakończeniu pracy pralki, wyjmujemy z niej zafarbowane ubrania. Jak jednak sobie z tym poradzić?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Marta Zawadzka przekonuje, że wystarczy znać prosty trik z tabletką od zmywarki, dzięki której możemy przywrócić biel ubrania. W tym celu należy wrzucić ją do pralki razem z zafarbowanymi produktami, a następnie wyprać. Zdaniem influencerki to wystarczy, by móc ponownie cieszyć się swoimi jasnymi ubraniami.

Co na zafarbowane, białe ubrania?

Marta Zawadzka podzieliła się na Instagramie także innym sposobem, dzięki któremu można przywrócić biel zafarbowanym ubraniom. Okazuje się, że pomocne może okazać się w tym przypadku również mleko.

"Zafarbowane pranie namocz w kąpieli mlecznej (1 L mleka na 4 litry wody) i zostaw na noc. Potem wypierz jak zwykle".

Nie mniej pomocny może okazać się również kwasek cytrynowy, który należy wsypać do namoczonych wcześniej w ciepłej wodzie ubrań. Po ok. dwóch godzinach trzeba już tylko wyprać pranie w pralce i gotowe.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl