Wrzuć do toalety na całą noc. Rano będzie lśnić jak nowa

To ważne, aby regularnie dbać o czystość w łazience. W końcu to właśnie tam gromadzi się najwięcej bakterii. Jak w takim razie wyczyścić toaletę? Okazuje się, że wystarczy znać prosty trik z produktem, który znajdziemy w niemal każdej kuchni.

Czyszczenie toalety nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Jest to jednak ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale również higienicznych. Znając prosty trik, zrobimy to szybko, a do tego skutecznie.

Jak wyczyścić toaletę?

Zanim przystąpimy do czyszczenia toalety, warto ją do tego odpowiednio przygotować. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w prosty sposób można usunąć deskę z muszli klozetowej. Okazuje się, że wiele z nich wyposażonych jest w specjalny przycisk służący do jej szybkiego demontażu. Znajduje się on najczęściej na zawiasach. To nie tylko ułatwi nam dbanie o jej czystość, ale również pomoże nieco skrócić czas, który przeznaczamy na porządki w łazience.

Wiele osób decyduje się na zakup drogich środków chemicznych, dzięki którym w mig mogą pozbyć się zbrudzeń w łazience. Istnieją jednak znacznie prostsze, a do tego tańsze sposoby, żeby to zrobić. W tym celu wystarczy zajrzeć do własnej kuchni, w której można znaleźć wiele przydatnych do tego produktów.

Choć najczęściej wykorzystuje się do tego sodę oczyszczoną, nie każdy wie, że z powodzeniem można użyć do tego również tabletki do zmywarki. Wszystko, co należy zrobić, to wrzucić ją do toalety na całą noc. Rano wystarczy już tylko dokładnie wyczyścić muszlę klozetową za pomocą szczotki i gotowe. Po kamieniu oraz brudzie nie powinno być już śladu.

Wymieszaj i wyczyść toaletę

Trik z tabletką do zmywarki to niejedyny sposób, by rozprawić się z brudną muszlą klozetową. Okazuje się, że można także skusić się na połączenie ze sobą dwóch składników: szklanki octu jabłkowego oraz soku z jednej cytryny.

Powstałą mieszankę należy wlać do wnętrza muszli klozetowej, a następnie wyczyścić za pomocą szczotki i pozostawić wszystko na ok. 20 min. Po tym czasie trzeba wypłukać wszystko wodą. Substancje zawarte w occie i cytrynie nie tylko pomogą pozbyć się kamienia, ale również innych zabrudzeń. Dla wzmocnienia efektu można także użyć dodatkowo szklanki sody oczyszczonej.

