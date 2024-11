Wrzuć do zlewu. Odpływ odetka się natychmiast

Wiele osób zna chemiczne środki do czyszczenia odpływów, dostępne w sklepach. Są one jednak zwykle drogie i nieekologiczne. Jak się okazuje, domowe, naturalne rozwiązania mogą być równie skuteczne. Wystarczy mieć pod ręką kostki lodu.

Sztuczka przedstawiona przez kobietę polega na wsypaniu do zlewu dużej ilości kostek lodu i włączeniu kranu na tyle, aby komora zlewu napełniła się wodą. Po chwili lód zakryje odpływ, a woda, cofając się, uniesie ze sobą cząstki brudu obecne w rurach.

Innym trikiem jest zastosowanie płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu . Do odpływu wlewamy płyn, następnie dodajemy sodę i wszystko zalewamy octem. Zakrywamy ściereczką i czekamy 10 minut. Kończymy, spłukując dużą ilością gorącej wody.

