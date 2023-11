Kosztuje 5 zł. Wyżre cały kamień w kwadrans

Każdy, kto dba o stan higieny w swoim domu, z pewnością spotkał się z uciążliwym problemem, jakim jest osadzanie się kamienia na muszli klozetowej. To powszechny problem, a walka z nim w niektórych przypadkach zdaje się trwać w nieskończoność.

Kamień można zwalczyć przy pomocy silnie chemicznych płynów do WC. Istnieje jednak tańsza i bardziej ekologiczna metoda.

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Sarah Dempsey jest ekspertką w kwestii sprzątania. Podzieliła się swoim tajemniczym sposobem na utrzymanie toalety w nieskazitelnej czystości. Zdradziła, że by pozbyć się kamienia i bakterii, wystarczy najzwyklejsza butelka coli.

Aby toaleta była czysta, wystarczy kupić butelkę lub puszkę coli, a następnie wlać do muszli i pozostawić na około godzinę. To pozwoli kwasowi węglowemu rozpuścić kamień i brud.

Po tym czasie można użyć szczotki do toalety, aby dokładnie wyczyścić muszlę klozetową, choć w większości przypadków nie jest to konieczne. Wszystko zależy od stopnia zabrudzenia.

Nie można zapominać o spłuczce toaletowej, gdzie gromadzi się mnóstwo bakterii. Ekspertka radzi, by przecierać ją nawet kilka razy dziennie.

