"Miliony komentarzy". Mówi, co stało się po debacie w TVP

W debacie udział wziął Borys Budka (PO), Beata Szydło (PiS), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Michał Kobosko (Trzecia Droga), Konrad Berkowicz (Konfederacja), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Stanisław Żółtek (Komitet Wyborczy Polexit). W trakcie debaty prowadzące zadawały pytania dotyczące kwestii europejskich m.in. gospodarczych, bezpieczeństwa, przyszłości Unii Europejskiej oraz roli Polski we wspólnocie.

Prowadzące debatę chciały, aby goście pożegnali się w języku angielskim. Borys Budka natychmiast zabrał głos, natomiast Stanisław Żółtek wyraził swoje niezadowolenie. Rozpoczęła się dyskusja. Prowadzące wyjaśniły, że chodziło im tylko o "zwykłe goodbye". Beata Szydło wtrąciła się, mówiąc, że wszystkie języki narodowe mają takie same prawa i stanowczo odmówiła powiedzenia choćby słowa po angielsku.

W piątkowy poranek 7 czerwca dziennikarka TVP postanowiła opublikować osobisty wpis na Facebooku, w którym skierowała kilka słów do widzów.

