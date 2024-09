Posadź zamiast wrzosów. Fioletowy "dywan" będzie rósł do zimy

Chcesz, by twój ogród wyglądał imponująco, ale nie dysponujesz pokładami czasu? Musisz zatem stawiać na ładnie wyglądające rośliny, które nie mają zbyt dużych wymagań pielęgnacyjnych.

W tym gronie znajdzie się z pewnością szałwia omszona, która jest podobna do wrzosu, ale ma nad nim przewagę ze względu na bardziej imponujące rozmiary . Ta roślina może osiągać nawet 70 cm wysokości, jest silnie rozkrzewiona i posiada kłosowate kwiatostany, które mogą być różowe, fioletowe, niebieskie oraz białe.

Choć szałwia omszona jest mrozoodporna, to najbardziej lubi miejsca mocno nasłonecznione. Jeśli chodzi o glebę, znosi szeroki zakres pH, ale ładnie rośnie w podłożu średnio żyznym i wapiennym. Podlewać należy ją jedynie przez kilka tygodni po posadzeniu (wiosną lub jesienią) oraz w okresie susz.

