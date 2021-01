Wskoczył do zamarzniętego jeziora, by ratować psa. Historia wyciska łzy

Nie zastanawiając się długo, mężczyzna postanowił wskoczyć do lodowatej wody i przeprowadzić akcję ratunkową. Na szczęście udało mu się ocalić czworonoga. Nagranie ze zdarzenia zamieściła w internecie Paula Town – reporterka „Yorkshire Live”.

Bohater? Niekoniecznie

- Myślałem, że ludzie stojący przy brzegu szukają kija, by pomóc psiakowi. Niestety, nie było żadnego w pobliżu. Dlatego, niewiele myśląc, po prostu wszedłem do wody i zacząłem przebijać się przez lód. W odpowiednim czasie znalazłem się we właściwym miejscu – mówi mężczyzna.