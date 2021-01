Rzuciła się pod samochód, by ratować córkę. Ma jedno marzenie

To jedna z tych historii, obok których nie da się przejść obojętnie. Karolina Karalus bez zastanowienia rzuciła się pod koła samochodu, by uratować swoją roczną córeczkę. Dopiero po chwili dotarły do niej rozmiary własnych obrażeń. Straciła pamięć w wyniku urazu głowy, groziła jej amputacja nogi. Teraz pojawiło się światełko w tunelu – szansa na operację, która pozwoli jej iść z córką na spacer po łące. Bez bólu i strachu. Po prostu normalnie.