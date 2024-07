Pokazała się w stroju kąpielowym. Ma dom z basenem

"Jak byłam na plaży w Copacabanie, to chciałam się wykąpać, ale była taka fala, że mnie stale przewracało" – wspomina Senyszyn.

Jeżdżą do Ciechocinka. Proces "łowienia" nie trwa dłużej niż trzy dni

Joanna Senyszyn to postać, która od wielu lat jest integralną częścią polskiej sceny politycznej. Znana z wyrazistych poglądów i nieugiętej postawy, zdobyła sobie zarówno licznych zwolenników, jak i przeciwników.

W 2001 roku Senyszyn po raz pierwszy zasiadła w Sejmie, reprezentując Sojusz Lewicy Demokratycznej. W 2009 roku Joanna Senyszyn zdecydowała się kandydować do Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu kadencji w Parlamencie Europejskim Senyszyn wróciła do polskiej polityki, ponownie zasiadając w Sejmie z ramienia Lewicy.

