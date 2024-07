Fajfy w Ciechocinku. Opisał, jak wygląda proces "łowienia"

Fajfy w Ciechocinku to wydarzenie, które przyciąga nie tylko miejscowych, ale również kuracjuszy z całej Polski. W tym uzdrowiskowym miasteczku, które liczy około 10 tysięcy mieszkańców, co roku przebywa około ćwierć miliona przyjezdnych, z czego blisko 100 tysięcy to osoby skierowane na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fajfy, czyli taneczne potańcówki organizowane w wielu miejscach, stanowią doskonałą okazję do integracji, a także nawiązania romantycznych znajomości.