Wskoczyła w bieliźnianą sukienkę. Stylizacja jak z okładki

Maria Dębska nie relacjonuje skrzętnie swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rzadko można tam znaleźć prywatne kadry. Ale za to zachwyca stylizacjami na branżowych eventach. Ostatnio opublikowała na instagramowym profilu, który obserwuje prawie 100 tys. osób, zdjęcie z pokazu najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski.

Sukienki, które przypominają halki do spania, od kilku sezonów cieszą się ogromną popularnością wśród gwiazd. Nie tylko w codziennych stylizacjach, ale i na czerwonych dywanach. Maria Dębska miała nieco inny pomysł na "slip dress".

"To ta 'tym razem nie krótka sukienka'? Zjawiskowa!", "Najpiękniejsza", "Piękne zdjęcie", "Wow", "Piękna kobieta", "Boska" - to tylko niektóre z komentarzy, które znajdziemy pod najnowszym postem aktorki.

