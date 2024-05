W przeszłości nie chciała zostać artystką. Marzyła o odmiennym zawodzie

Doda to nie tylko jedna z najbardziej znanych wokalistek w Polsce, ale także influencerka, którą śledzą miliony. Artystka od lat jest aktywna zawodowo, a każda kolejna płyta jej autorstwa szybko staje się hitem. Oprócz tego piosenkarka niedawno zdecydowała się wypuścić własną linię perfum oraz suplementów. Okazuje się, że Dorota Rabczewska od dawna interesuje się farmakologią.

W wywiadzie Doda podzieliła się również swoim podejściem do zdrowia, podkreślając zamiłowanie do suplementów diety. Zainteresowanie to wywodzi się z jej rodzinnego domu, gdzie królowały książki o tematyce medycznej i sportowej.