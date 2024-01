Wskoczyła w czerwone rajstopy. Lansuje najgorętszy trend

Aneta Kręglicka zna się na trendach

Kręglicka postawiła ponadto na czarną spódniczkę mini oraz skórzany pasek z dużym logiem Gucci. Uzupełnieniem całości były czarne baleriny, które również niedawno powróciły do trendów po długim okresie bycia "w odstawce". Widać, że modelka nie jest obojętna na to, co aktualnie dzieje się w świecie mody.