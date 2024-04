Pokazała zdjęcia w bikini. Dół robi cuda z sylwetką

Julia Dybowska w najmodniejszym bikini na lato 2024

W tym sezonie nie boimy się zwierzęcych wzorów. Nie jest bowiem tajemnicą, że to właśnie one grają teraz pierwsze skrzypce. Tak samo jest w przypadku panterki, która jeszcze jakiś czas temu kojarzyła nam się przede wszystkim z kiczem. Dziś jednak to jeden z najgorętszych trendów, po który (o dziwo) sięgają również fanki minimalistycznych stylizacji.