Bawi się w Dubaju. Włożyła maksymalnie krótkie szorty

Julia Dybowska podróżuje po całym świecie, nocując w luksusowych hotelach i ubierając się w rzeczy z najwyższej półki. Skąd ma na to pieniądze? Jest dziewczyną ponad 60-letniego miliardera z Teheranu .

Pełen przepychu styl życia i uroda w stylu Barbie przyciągnęły do niej ponad pół miliona obserwujących na Instagramie. To właśnie tam podzieliła się ostatnio zdjęciami z Dubaju. W największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich zażywa słońca już od kilku dni. Jej najnowsza, letnia stylizacja jest skąpa, ale jednocześnie utrzymana w dobrym guście . Spójrzcie sami.

Julia Dybowska cieszy się w Dubaju wysokimi temperaturami, dlatego nie musi rezygnować z letniej garderoby. Ostatnio wskoczyła w biały top bez ramiączek , który odznaczał się gorsetowym stylem oraz maksymalnie krótkie, denimowe szorty z wysokim stanem. Ten minimalistyczny duet prezentował się na celebrytce perfekcyjnie i choć nie zakrywał wiele, to nie wyglądał wyzywająco.

Luksusowa torebka to dla Dybowskiej "must have"