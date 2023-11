Pokazała się w mini. Ale zobaczcie, co wsunęła na stopy

Julia Dybowska za sprawą urody w stylu Barbie oraz życia opływającego w luksusy zgromadziła na swoim instagramowym profilu ponad pół miliona obserwujących. Wielu może się zastanawiać, skąd bierze pieniądze na drogie hotele oraz ubrania i akcesoria od słynnych projektantów. Odpowiedź brzmi: jej partner to trzydzieści lat starszy miliarder z Teheranu , którym Dybowska niechętnie chwali się w sieci.

Aktualnie instagramerka bawi się w Paryżu, gdzie, podobnie jak w Polsce, panuje już jesienna aura. Niezbędne było zatem skomponowanie nieco cieplejszej stylizacji. Wystarczyły zaledwie cztery elementy, by stworzyć efektowny look .

Jeśli szukasz nietypowej sukienki na jesień, a masz dosyć banalnych modeli z dzianiny, to możesz zainwestować w fason przypominający oversizową bluzę . Na taki postawiła właśnie Julia Dybowska. Jej czarna kreacja jest bez wątpienia ciepła, wygodna i dodatkowo stylowa.

Instagramerka uzupełniła ją krótką kurtką podbitą kożuszkiem . W tej sposób stworzyła duet idealny – oryginalny, jeszcze nieopatrzony. Warto też zwrócić uwagę na detale. Dybowska wzięła bowiem do ręki torebkę Birkin Hermes , której wartość może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W outficie wzrok przykuwają także buty. Julia Dybowska postawiła na czarne kozaki z traperowymi podeszwami i miękkimi cholewkami sięgającymi za kolana . To dosyć nieoczywisty wybór, patrząc na ostatnie trendy, w których królowały cholewki sztywne i szerokie. Warto jednak pamiętać, że bardzo długie kozaki zawsze będą wyglądać genialnie w połączeniu z sukienkami mini.

